На Тернопільщині розпочалися масштабні тренування бійців загону територіальної оборони

30/06/2017 Розмір тексту:

Упродовж десяти днів загін територіальної оборони Чортківського району наполегливо тренуватиметься. Завдання – підготувати людські ресурси до правильного реагування в період військової нестабільності.

До практичних занять планують залучити понад 1000 осіб з цього району, які прибули отримати військовий вишкіл.

За словами начальника відділу територіальної оборони Тернопільського обласного військкомату підполковника Віктора Мацапея, відновлення бойових навичок бійців загону буде проводитися під керівництвом інструкторів, які мають бойовий досвід участі в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, а також в Афганістані.

“Всім, хто приєднається до навчань, досвід передаватимуть військовослужбовці місцевої військової частини, офіцери Тернопільського обласного військового комісаріату і Національної академії Сухопутних військ зі Львова, фахівці Тернопільського державного медичного університету і Тернопільського національного технічного університету, а також представники громадських організацій області. Безпосередньо в польових умовах учасники будуть практично навчатися особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об’єктів і комунікацій”, – зазначив підполковник Віктор Мацапей.

У планах військовослужбовців – провести тренування з тактико-спеціальної підготовки, зокрема тактичного пересування та переміщення з виконанням практичних вправ стрільби, а також курси щодо надання першої медичної допомоги.

Софія Романська