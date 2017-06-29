На Тернопільщині розпочалися масштабні навчальні збори з бійцями загону територіальної оборони

29/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 29 червня, на Тернопільщині почалися збори з військовозобов’язаними загону територіальної оборони Чортківського району. Впродовж десяти днів, спільно з місцевими органами державної влади, буде проведено заходи з підготовки людських ресурсів в інтересах своєчасного розгортання та функціонування системи територіальної оборони в окремо взятому районі держави.

До практичних занять залучається понад 1000 осіб з цього району, які прибули отримати військовий вишкіл. За словами начальника відділу територіальної оборони Тернопільського облвійськкомату підполковника Віктора Мацапея відновлення бойових навичок бійців загону буде проводитися під керівництвом інструкторів, які мають бойовий досвід участі в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей і Афганістані. Зокрема, досвід ведення бойових дій військовозобов’язаним передаватимуть військовослужбовці місцевої військової частини, офіцери Тернопільського обласного військового комісаріату та Національної академії Сухопутних військ зі Львова, фахівці Тернопільського державного медичного університету і Тернопільського національного технічного університету, а також представники громадських організацій області.

– Безпосередньо в польових умовах учасники будуть практично навчатися особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об’єктів і комунікацій, – зазначив підполковник Віктор Мацапей.

Окрім того, планується провести тренування з тактико-спеціальної підготовки, зокрема тактичного пересування та переміщення під час ведення вогню, з військово-медичної підготовки щодо надання першої медичної допомоги, вогневої підготовки з виконанням практичних вправ стрільб із стрілецької зброї.

Василь Лабай, Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України