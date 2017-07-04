На Тернопільщині – розгул злочинності

04/07/2017 Розмір тексту:

Цього року на Тернопільщині побільшало тяжких злочинів, – констатують у головному управлінні Національної поліції в області. Порівняно із минулорічними показниками, злочинність зросла, як мінімум, на 10%. Також побільшало аварій на дорогах.

Цього року на Тернопільщині сталося 7 вбивств, 16 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

«За півроку в області задокументовано 7 вбивств, одне з них ще нерозкрите. Окрім цього, правоохоронці задокументували 16 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також побільшало крадіжок. За півроку в області зафіксовано понад 2000 крадіжок, кількість зросла, порівняно з минулим роком на 8%. Більшість справ розкрито, винних притягнуто до відповідальності», – відзначив начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Також поліцейські констатують факти збільшення кількості ДТП, зокрема за участю неповнолітніх. За півроку в області зафіксовано майже сорок аварій, в яких постраждали діти, один малолітній загинув. Відтак поліція просить батьків стежити за своїми дітьми. Адже в період канікул, кількість нещасних випадків, зростає.

Софія Романська