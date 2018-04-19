На Тернопільщині “розбазарили” гроші, виділені на ремонт дороги

19/04/2018 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно службовців підприємства з ремонту доріг.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Слідством встановлено, що службові особи державного підприємства з ремонту доріг разом із підрядником, шляхом зловживання своїм службовим становищем, улітку 2017 року розтратили частину бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги загального користування «Озерна-Городище».

Кошти у сумі понад мільйон грн виділяла на умовах співфінансування селищна рада та Служба автомобільних доріг в області.