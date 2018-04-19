На Тернопільщині “розбазарили” гроші, виділені на ремонт дороги
19/04/2018 0
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Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно службовців підприємства з ремонту доріг.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Слідством встановлено, що службові особи державного підприємства з ремонту доріг разом із підрядником, шляхом зловживання своїм службовим становищем, улітку 2017 року розтратили частину бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги загального користування «Озерна-Городище».
Кошти у сумі понад мільйон грн виділяла на умовах співфінансування селищна рада та Служба автомобільних доріг в області.
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