На Тернопільщині “розбазарили” гроші, виділені на ремонт дороги

19/04/2018 0
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Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем)  стосовно службовців підприємства з ремонту доріг.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Слідством встановлено, що службові особи державного підприємства з ремонту доріг разом із підрядником, шляхом зловживання своїм службовим становищем, улітку 2017 року розтратили частину бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги загального користування «Озерна-Городище».

Кошти у сумі понад мільйон грн виділяла на умовах співфінансування селищна рада та Служба автомобільних доріг в області.

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