На Тернопільщині ріки вийшли з берегів. ФОТО

26/02/2017 Розмір тексту:

Різке танення снігу призводить до підтоплень. Великі проблеми створила тала вода жителям Лановецького району Тернопільської області.

Про це повідомляють Відомості з посиланням на місцевий паблік.

Жителі Ланівеччини поділилися у соціальних мережах знімками, на яких можна споглядати затоплені території і річки, що вийшли з берегів. У Службі порятунку зросла кількість викликів, пов’язаних з підтопленнями приватних володінь. Так, рятувальники МПК Вишнівець здійснювали забір води з підвалу будинку в СМТ Вишнівець Збаразького району.

В іншому випадку фахівці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини відкачали воду з підвального приміщення одного з господарств у селищі міського типу Велика Березовиця Тернопільського району. Також тала вода була відкачана з подвір’я місцевих мешканців селища Підруда Теребовлянського району.