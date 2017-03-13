На Тернопільщині рецидивіст регулярно обкрадав сусіда, поки той був в АТО

13/03/2017 Розмір тексту:

Крадіжку чужого майна інкримінують збаразькі правоохоронці мешканцю села Бутин. 38-річний чоловік викрав з підсобного приміщення односельчанина 8 рулонів металевої сітки.

Підозрюваний в минулому вже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Ще з непогашеною судимістю за минулі крадіжки, скоїв наступні. На господарство односельчанина злодій навідувався декілька разів. Знав, що господар відбув на службу в зону АТО, тож будинок стоїть порожній. Виламав замок на дверях комори та викрав 2 рулони сітки. Вже вранці в сусідньому селі продав будматеріал. Коли скінчилися гроші, знову подався до комори односельчанина. Цього разу навіть не їхав до іншого населеного пункту, продав крадене іншому мешканцю села.

Коли ж атовець повернувся додому, то металевої огорожі на господарстві вже не виявив. Крадій встиг спродати усі вісім мотків. Потерпілий власник звернувся з заявою до правоохоронців. Крадія поліцейські розшукали. За скоєне він вкотре постане перед судом, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.