На Тернопільщині рекордно подорожчав культовий український продукт

11/12/2017 0
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Від початку року ціни на продукти на Тернопільщині зросли майже на 14 відсотків. Проте найбільше подорожчало сало, м’ясо та фрукти.

Відповідно до даних Управління статистики в Тернопільській області, на 160%, тобто в 1,6 раза подорожчало сало. Тоді як вартість м’яса та фруктів зросла на третину, крупи – в середньому на 15%, а от кисломолочні продукти – на 11-12%.

Найменше змінилися в ціні яйця, риба та олія, повідомляє Терен. Їхня ціна зросла в сереньому на 2-5%.

– Водночас на 9,2% знизилися в ціні продукти переробки зернових, на 2,5% – цукор, – йдеться у повідомленні Управління статистики.

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