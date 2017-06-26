- фільми в кінотеатрах України
На Тернопільщині рейсовий автобус злетів з дороги. ФОТО
26/06/2017 1
Розмір тексту:
Неподалік Нового Олексинця на Кременеччині рейсовий автобус “Тернопіль— Почаїв” виїхав на зустрічну смугу і заїхав у поле.
Випадок трапився вчора близько обіду, пише Доба.
За версією водія, у маршрутки лопнула ресора. Автобус дивом не перекинувся.
Пасажири рейсового автобуса кажуть, що все сталося миттєво. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте, через маневри водія, одній із жінок стало зле.
За кілька хвилин маршрутка виїхала на дорогу і продовжила рейс по маршруту.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Baдим26/06/2017
Молодець водій, справився з управлінням маршрутки в склалних технічно умовах. Переконаний, місцева, або навіть обласна влада повинна відзначити водія.