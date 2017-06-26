На Тернопільщині рейсовий автобус злетів з дороги. ФОТО

26/06/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Неподалік Нового Олексинця на Кременеччині рейсовий автобус “Тернопіль— Почаїв” виїхав на зустрічну смугу і заїхав у поле.

Випадок трапився вчора близько обіду, пише Доба.

За версією водія, у маршрутки лопнула ресора. Автобус дивом не перекинувся.

Пасажири рейсового автобуса кажуть, що все сталося миттєво. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте, через маневри водія, одній із жінок стало зле.

За кілька хвилин маршрутка виїхала на дорогу і продовжила рейс по маршруту.

 

  • Теги:

Коментарі (1)

Baдим

26/06/2017

Молодець водій, справився з управлінням маршрутки в склалних технічно умовах. Переконаний, місцева, або навіть обласна влада повинна відзначити водія.

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,329 / 10m