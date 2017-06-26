На Тернопільщині рейсовий автобус злетів з дороги. ФОТО

26/06/2017 Розмір тексту:

Неподалік Нового Олексинця на Кременеччині рейсовий автобус “Тернопіль— Почаїв” виїхав на зустрічну смугу і заїхав у поле.

Випадок трапився вчора близько обіду, пише Доба.

За версією водія, у маршрутки лопнула ресора. Автобус дивом не перекинувся.

Пасажири рейсового автобуса кажуть, що все сталося миттєво. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте, через маневри водія, одній із жінок стало зле.

За кілька хвилин маршрутка виїхала на дорогу і продовжила рейс по маршруту.