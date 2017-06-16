На Тернопільщині реєструють смертельно небезпечне захворювання. ВІДЕО

16/06/2017 1
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В Україні фіксують випадки захворювання ботулізмом опісля вживання в’яленої риби. Кілька людей від хвороби померло.

Так, зокрема, останні випадки зафіксовані на Запоріжжі, де п’ятьох людей із діагнозом ботулізм шпиталізували до реанімації.

Збудник міститься у в’яленій рибі як домашнього виробництва, так і промислового.

Сироватка, що може врятувати життя українців, офіційно в країні відсутня, поідомляє ТВ-4.

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Коментарі (1)

Ірина

16/06/2017

То у Тернополі, чи в Запоріжжі реєструють це захворювання????

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