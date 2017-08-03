На Тернопільщині районна рада закликає мешканців до міжконфесійного порозуміння

01/08/2017 Розмір тексту:

Шумська районна рада опублікувала своє звернення до мешканців села Кути, мешканці якого протягом двох останніх років судяться за право користування місцевим храмом. Компромісним рішенням депутати бачать почергове користування культовою спорудою, проте на це, не зважаючи на свою чисельну меншість, не погоджуються місцеві представники церкви Московського Патріархату, що, безперечно, на руку Росії.

Нагадаємо, більшість мешканців села Кути Шумського району вирішили вийти з Московського Патріархату у серпні 2015 року коли місцевий московський піп, будучи нетверезим, побився із тестем, а чернець із Загаєцького монастиря Іоана Милостивого, який його деякий час замінював, дуже часто поминав Московського Патріарха Кирила, що обурило селян.

«Ми, депутати Шумської районної ради глибоко занепокоєні нагнітанням релігійної напруги, що спостерігається впродовж останнього часу у селі Кути Шумського району Тернопільської області.

Відповідно до загальної декларації прав людини: «Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, Богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів»

З 2015 року, коли більша частина громади села Кути прийняла рішення про зміну конфесійної приналежності та утворилося дві релігійні громади – УПЦ та УПЦ КП, в селі триває конфлікт щодо користування єдиною в селі культовою спорудою, що будувалася у 1991-1997 роках усією територіальною громадою. На жаль, на сьогоднішній день так і не вдалося знайти порозуміння для мирного та взаємоприйнятного вирішення цього конфлікту, і спір є предметом судового розгляду. Таку ситуацію використовують деякі деструктивні сили для ескалації напруги. Час від часу ми стаємо свідками чергових протистоянь між прихильниками обох громад із застосуванням словесних образ, принижень, та, нерідко, і фізичної сили.

Зазначені дії, на нашу думку, мають на меті цілком конкретну ціль – показати нездатність влади в Україні забезпечити належний правопорядок та конституційне право громадян на свободу віросповідання, і є елементом інформаційної війни, яку веде Росія проти нашої держави. Їхньою кінцевою метою, без сумніву, є руйнування української державності.

Вважаємо, що найкращим виходом із цієї ситуації була б угода про почергове користування храмом. Адже практика почергових Богослужінь уже протягом багатьох років існує та виправдовує себе як і у нас в районі так і поза його межами – головне, аби громади поважали одна одну.

Також звертаємося до вас, шановні краяни, не піддаватися на провокаційні заклики бездумних політичних шахраїв. У цей важкий і загрозливий для України час пам’ятаймо про свою відповідальність за власні дії та вчинки. Тільки сповнене любові серце і тверезе розуміння є запорукою прийняття правильних рішень, а єдиним шляхом врегулювання існуючих проблем є проведення перемовин на основі взаємоповаги і взаєморозуміння».