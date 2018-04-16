На Тернопільщині п’яний водій “Волги” підбив два автомобілі

16/04/2018 0
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15-го квітня в обід на лінію “102” Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про ДТП з потерпілими.

При виїзді слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції стало відомо, що водій автомобіля “Волга 3110” допустив бокове зіткнення із автівкою марки Daewoo Lanos та Volkswagen Transporter – Т5. Обидва транспортних засоби рухалися у зустрічному напрямку, повідомляють у поліції.

В результаті автопригоди з травмами до лікарні звернулися кермувальники Волги та Volkswagen(а). При попередньому огляді з’ясувалося, що водій Волги перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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