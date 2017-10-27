На Тернопільщині п’яний водій скоїв аварію. Серед постраждалих – діти. ФОТО

27/10/2017 Розмір тексту:

Водій напідпитку виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті – травми отримали невинні люди.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 жовтня близько 1:30. Водій автомобіля “ВАЗ 2108”, рухаючись в напрямку обласного центру, на автодорозі Броди-Тернопіль виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із автомобілем марки Ford Fiesta.

На момент аварії в іномарці перебував водій з родиною та ще один пасажир. Усі вони звернулися за медичною допомогою.

У кермувальника Ford Fiesta забій плеча, грудної клітки та колінних суглобів. У його дружини медики констатували також забої та травми нирки. Оглянули медики й чотирьохлітнього сина та семимісячну доньку водія.

У пасажира також множинні рани обличчя, струс, закрита черепно-мозкова травма.

Після надання необхідної допомоги усіх відпустили за місцем проживання, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.