На Тернопільщині п’яний молодик без прав в’їхав у дерево. ФОТО

17/09/2017 0
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15 вересня близько 3-ї години ночі на 167 км дороги Стрий-Знам’янка 19-річний водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Патрульні, прибувши на місце події, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Їх підозру підтвердив алкотест.

Інспектори склали на водія два протоколи за керування у стані алкогольного сп’яніння та вчинення ДТП, а також винесли постанову за відсутність документів.

Управління патрульної поліції Тернополя зазначає, що більшість аварій трапляється з вини нетверезих водіїв.

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