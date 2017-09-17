На Тернопільщині п’яний молодик без прав в’їхав у дерево. ФОТО

17/09/2017 Розмір тексту:

15 вересня близько 3-ї години ночі на 167 км дороги Стрий-Знам’янка 19-річний водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Патрульні, прибувши на місце події, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Їх підозру підтвердив алкотест.