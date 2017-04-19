На Тернопільщині п’яний мажор на “BMW” в’їхав у будинок. ФОТО

19/04/2017 Розмір тексту:

ДТП сталася на вулиці Ольжича у Заліщиках 17 квітня.

Як повідомили у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху ГУНП в Тернопільській області, 20-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем «BMW», не впорався з керуванням та допустив зіткнення із житловим будинком.

Водій отримав множинні забійні рани обличчя, а пасажир, громадянин 1999 року народження – вивих лівого кульшового суглобу. Вони обоє госпіталізовані в місцеву лікарню.

За попередніми даними, водій «BMW» перебував у стані алкогольного сп’яніння.