На Тернопільщині п’яний мажор на “BMW” в’їхав у будинок. ФОТО
19/04/2017 0
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ДТП сталася на вулиці Ольжича у Заліщиках 17 квітня.
Як повідомили у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху ГУНП в Тернопільській області, 20-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем «BMW», не впорався з керуванням та допустив зіткнення із житловим будинком.
Водій отримав множинні забійні рани обличчя, а пасажир, громадянин 1999 року народження – вивих лівого кульшового суглобу. Вони обоє госпіталізовані в місцеву лікарню.
За попередніми даними, водій «BMW» перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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