На Тернопільщині п’яний чолов’яга побив лейтенанта поліції

25/05/2017 Розмір тексту:

41-річного жителя райцентру Бучач затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання за те, що накинувся на лейтенанта поліції.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 342 КК – опір працівникові поліції під час виконання ним службових обов’язків та частиною другою статті 345 КК – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, повідомляють у поліції.

Лейтенант Бучацького відділення поліції у складі групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про конфлікт між жителями райцентру. Непорозуміння не могли знайти 68-річна пенсіонерка та її 41-річний сусід. Чоловік, будучи у стані алкогольного сп‘яніння, став агресивно реагувати на людей у формі. Спочатку зловмисник нецензурно висловлювався в адресу поліцейських, погрожував фізичною розправою, а потім накинувся на лейтенанта поліції та наніс йому декілька ударів в обличчя.

Правоохоронець із діагнозом: підшкірний крововилив лобної ділянки, забій та ймовірний перелом кісток носа, забій м’яких тканин обличчя звернувся за меддопомогою в Бучацьку центральну районну лікарню. Не госпіталізовувався.

Нападникові загрожує реальний термін ув’язнення, адже санкції інкримінованих йому статей передбачають від двох до п’яти років позбавлення волі.