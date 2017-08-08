На Тернопільщині п’яний чоловік сильно побив дитину
07/08/2017 1
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На Тернопільщині 10-річного хлопчика тяжко побив співмешканець мами.
Прикрий інцидент трапився у суботу, 5 серпня, близько дванадцятої години дня в селі Підгороднє, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
Матір дитини розповідає, що на момент побиття чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій носа та правого ліктьового суглоба. Дитину доставили у дитячу обласну лікарню.
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Коментарі (1)
Орислава Дмитрівна07/08/2017
Це не людина то ізвірг а мати де була як він бив дитину.