На Тернопільщині п’яний чоловік сильно побив дитину

07/08/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині 10-річного хлопчика тяжко побив співмешканець мами.

Прикрий інцидент трапився у суботу, 5 серпня, близько дванадцятої години дня в селі Підгороднє, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Матір дитини розповідає, що на момент побиття чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій носа та правого ліктьового суглоба. Дитину доставили у дитячу обласну лікарню.