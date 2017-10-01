На Тернопільщині п’яний чоловік до смерті забив знайомого

01/10/2017 Розмір тексту:

Розпивання спиртних напоїв завершилося летальним для одного з жителів Чортківського району. 27 вересня мешканець села Долина, 1968 року народження, прийшов в гості до знайомого в село Шульганівку. Зустріч святкували, вживаючи алкоголь, а уже за деякий час на лінію “102” зателефонувала жінка і повідомила, що на подвір’ї у її сусіда лежить, ймовірно, труп невідомого.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами начальника Чортківського слідчого відділення Віктора Василика, чоловіки зустрілися, випивали і в якийсь момент між ними виникла суперечка. Тридцятичотирьохлітній власник помешкання почав бити гостя руками та ногами у різні частини тіла. Коли товариш на подвір’ї знепритомнів, дебошир пішов селом і почав розповідати людям, що у нього в дворі лежить тіло знайомого.

Потерпілий помер на місці події ще до приїзду поліції. При попередньому огляді тіла судмедексперти виявили переломи носа та ребер. Від чого саме настала смерть стане відомо лише після експертизи.

Підозрюваний у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, в скоєному зізнався. Наразі чоловік затриманий відповідно до статті 208 КПК та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, оскільки правоохоронці інкримінують чортківчанину статтю 121 ККУ. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.