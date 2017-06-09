На Тернопільщині п’яні селяни з ножем побили поліцейського

09/06/2017 Розмір тексту:

Борщівським відділом Чортківської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами посягання на життя та спричинення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку із виконанням ним службових обов’язків.

Про це повдіомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що в одному із сіл Борщівського району під час виконання працівником поліції своїх службових обов’язків (перевірки повідомлення про сімейну сварку) 2 нетверезих місцевих жителів спочатку погрожували ножем правоохоронцеві, а потім нанесли йому кілька ударів кулаками та порвали на ньому формений одяг.

Розпочато кримінальне провадження за ст.348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). На даний час триває досудове розслідування.