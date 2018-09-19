На Тернопільщині п’яна горе-матір не помітила власну доньку у дворі і зателефонувала у поліцію

19/09/2018 Розмір тексту:

Про зникнення десятилітньої доньки на лінію 102 17 вересня близько 20:08 повідомила жителька Кременця. Жінка заявила, що її дитина ще за дня пішла з дому і до цього часу не повернулася.

На пошуки неповнолітньої направили працівників слідчо-оперативної групи місцевого відділу поліції та інспектор ювенальної превенції. Коли правоохоронці прибули за адресою, де мешкає дівчинка, то з’ясували, що дитина нікуди не пропадала. Вона весь час гралася у дворі будинку. А заявниця, на момент дзвінка у поліцію, перебувала в стані алкогольного сп’яніння і не помітила малу.

За такий недогляд жінці доведеться відповідати за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, а також притягнуть її до відповідальності за статтею 183 КУпАП – Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, а це штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у поліції.