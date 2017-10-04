На Тернопільщині психічно хворий чоловік забив рідну матір
Сварка через гроші стала причиною смерті сімдесятивосьмирічної жительки села Лозівка Теребовлянського району. Жінку побив рідний син.
За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Ігоря Ліситинського, на лінію “102” зателефонували місцеві мешканці і повідомили, що до них прийшла сусідка і попросила викликати поліцію та швидку, бо її побив син.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики, повідомляють у поліції. Потерпілу бригада швидкої доправила у реанімаційне відділення. В пенсіонерки виявили відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи кісток голови, руки, стегна. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.
У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що травми пенсіонерці наніс її син, 1962 року народження. Чоловік періодично проходив лікування у психоневрологічних закладах, має інвалідність третьої групи. Сусіди кажуть, що у родині часто виникали конфлікти, сварки та бійки.
Син у скоєному зізнався. Розповідає, що конфлікт виник спонтанно, суперечка між родичами почала загострюватися і завершилася нещастям. Чоловік схопив корбу й почав нею наносити удари по голові і тілу матері.
Жінці вдалося втекти. Вона прийшла до сусідів, розповіла про сварку і знепритомніла. Швидка її завезла до лікарні, а кривдника госпіталізували у психоневрологічний заклад.
Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 частина 2 ККУ – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.
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