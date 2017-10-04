На Тернопільщині психічно хворий чоловік забив рідну матір

04/10/2017 Розмір тексту:

Сварка через гроші стала причиною смерті сімдесятивосьмирічної жительки села Лозівка Теребовлянського району. Жінку побив рідний син.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Ігоря Ліситинського, на лінію “102” зателефонували місцеві мешканці і повідомили, що до них прийшла сусідка і попросила викликати поліцію та швидку, бо її побив син.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики, повідомляють у поліції. Потерпілу бригада швидкої доправила у реанімаційне відділення. В пенсіонерки виявили відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи кісток голови, руки, стегна. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що травми пенсіонерці наніс її син, 1962 року народження. Чоловік періодично проходив лікування у психоневрологічних закладах, має інвалідність третьої групи. Сусіди кажуть, що у родині часто виникали конфлікти, сварки та бійки.

Син у скоєному зізнався. Розповідає, що конфлікт виник спонтанно, суперечка між родичами почала загострюватися і завершилася нещастям. Чоловік схопив корбу й почав нею наносити удари по голові і тілу матері.

Жінці вдалося втекти. Вона прийшла до сусідів, розповіла про сварку і знепритомніла. Швидка її завезла до лікарні, а кривдника госпіталізували у психоневрологічний заклад.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 частина 2 ККУ – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.