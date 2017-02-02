На Тернопільщині призначили нового прокурора

02/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 2 лютого 2017 року заступник прокурора Тернопільської області Олег Галицький представив колективу Кременецької місцевої прокуратури нового керівника.

Анатолій Шарабар очолив Кременецьку місцеву прокуратуру після проходження усіх етапів відкритого чотирирівневого конкурсу на зайняття цієї адміністративної посади.

Анатолій Шарабар народився у 1987 році.

Юридичну освіту здобув на юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Роботу в органах прокуратури розпочав у 2011 році стажистом на посаді помічника Дубенського міжрайонного прокурора Рівненської області.

Працював на посадах помічника Дубенського міжрайонного прокурора Рівненської області, прокурора Дубенської міжрайонної прокуратури Рівненської області, старшого прокурора Дубенської міжрайонної прокуратури Рівненської області з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів.

30 січня 2017 року наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка Анатолій Шарабар призначений на посаду керівника Кременецької місцевої прокуратури, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.