На Тернопільщині проводять масштабну перевірку якості води

27/09/2017 Розмір тексту:

Чи відповідає вода, яку вживають жителі Тернопільщини, вимогам санепідслужби? Відповідь на це запитання будемо мати на початку жовтня. Наразі експерти досліджують зразки води з усіх населених пунктів краю.

Перевіряють воду за сучасними мікробіологічними та санітарно-хімічними критеріями. Експерти беруть зразки питної води у різних населених пунктах, проводять дослідження щодо її якості.

«Щодо попередніх висновків, то можемо сказати, що найгірші показники щодо якості води у Чортківському та Борщівському районах. Там фіксуємо відхилення від норми вмісту аміаку та мікробіологічних показників. Щодо якості води, яку вживають тернополяни, то наразі тривають перевірки. Спеціалісти взяли воду на проби. Сподіваємося, що будемо мати результати вже у перших числах жовтня», – розповідає експерт відділу безпеки середовища життєдіяльності управління Держспоживслужби Остап Гірчак.

У разі виявлення поганої якості води, впроваджуватимуть систему з її очищення.

Софія Романська