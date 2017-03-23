Прокурора з Тернопільщини спіймали на смішному хабарі

22/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у хабарництві викрили співробітника органів прокуратури у Тернопільській області.

Про це у Фейсбуці повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

«Керівник Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Рекуш О.Р. з метою отримання неправомірної вигоди від прокурора Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області М. висунув останньому вимогу надати йому грошові кошти у сумі 5000 гривень за ненастання для М. негативних наслідків за допущені в роботі недоліки, виявлені у ході перевірки працівниками ГПУ в середині березня 2017 р. під час планової перевірки дотримання прокуратурами Тернопільської області законодавства про попереднє ув’язнення, про національну поліцію та іншого законодавства щодо додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та адмінарештованих осіб у спеціальних установах тощо, що згідно розподілу обов’язків є безпосереднім напрямком діяльності Маржана Р.В.

Після одержання від М. хабара у сумі 5000 гривень, слідчим Генінспекції ГПУ спільно із СБ України у Тернопільській області Рекуша О.Р. затримано у порядку ст. 208 КПК України», – написала Лариса Сарган.

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.