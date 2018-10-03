На Тернопільщині пройде обласний марш патріотів

03/10/2018 0
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Відбулось засідання оргкомітету щодо проведення обласного маршу патріотів, який пройде 11 жовтня 2018 року в Бережанах за участю переможців міських, районних, об’єднаних територіальних громад та обласного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).

Цього року хода відбуватиметься вдруге. Місцеві аматори, а також військовий оркестр 44-ї артилерійської бригади, продемонструють стройову підготовку. По закінченню маршу патріотів, що проходитиме вулицями Бережан, його учасники піднімуться на гору Лисоню спільно з представниками влади та громадськістю.

Ініціатором заходу є науково-краєзнавчий відділ обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

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