На Тернопільщині проходить виїзне засідання парламентського комітету

13/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у селі Трибухівці відбувається виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

На порядку денному засідання: «Проблеми ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні та шляхи їх вирішення» та «Сучасний стан та перспективи розвитку садівництва і переробки фруктів в Україні». Провідна тема засідання – перспективність розвитку та прибутковості малих форм господарювання на селі через обслуговуючу кооперацію.

Голова обласної ради Віктор Овчарук привітав учасників засідання, наголосив на важливості для краю нинішнього зібрання та побажав плідної роботи.

“Маю надію, що сьогоднішнє засідання стане унікальним майданчиком для обміну думками та досвідом представників переробних підприємств і садівничих господарств, народних депутатів, місцевих керівників. І у подальшому комітет у своїй роботі, залучивши до розробки законопроектів профільні асоціації, учасників сьогоднішньої зустрічі, напрацює документи, які стануть професійними і відображатимуть баланс інтересів держави і бізнесу та відповідатимуть викликам сьогодення”, – сказав очільник облради.