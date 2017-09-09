На Тернопільщині проходить фестиваль борщівської вишиванки. ФОТО

09/09/2017 Розмір тексту:

«У Борщівському краї цвітуть вишиванки», – на Тернопільщині стартував десятий Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль. Триватиме він упродовж вихідних: 9 – 10 вересня.

Свято розпочалося традиційною ходою і покладанням квітів до монументів видатних постатей українського народу. Традиційною родзинкою залишається гастрономічний фестиваль «Борщ-їв». Кожен населений пункт Борщівського району представляє свій борщ.

«Борщ і вишиванка – це візитна картка не лише цього фестивалю, а й нашого району. Тут кожна господиня готує свій оригінальний борщ з неповторним смаком. Ми раді вітати гостей на цьому фестивалі і сподіваємося, що цей фестиваль всіх нас об’єднає і принесе багато позитивних емоцій», – каже жителька Борщівського району Уляна Бобрик.

Фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» представляє українську культуру, самобутність, а також національні традиції. Відтак організатори чекають гостей з різних регіонів України.

Софія Романська