На Тернопільщині прогнозують чергове подорожчання продуктів

02/09/2018 Розмір тексту:

Восени на Тернопільщині прогнозують чергову хвилю подорожчання продуктів. За словами аналітиків, зросте в ціні більшість одиниць з продуктового кошика, зокрема хліб, яйця, м’ясо, молочні продукти.

На Тернопільщині цього року зібрали добрий урожай, – стверджують у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Незважаючи на втрати через погодні умови, аграріям вдалося зробити достатні запаси зернових і овочів. Причини зростання цін на продукти – серед економічних факторів: вартість енергоносіїв, коливання валюти.

«В області зроблені достатні запаси усіх видів зернових, а також усіх видів овочів. Навіть гречки, про яку раніше йшла мова, зібрано більше, ніж достатньо. Про якусь нестачу мова не йде. Щодо зростання цін, то це пов’язано з ринковими тенденціями», – наголосив керівник департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

На продуктових ринках Тернополя відзначають: влітку, зазвичай, знижуються ціни на м’ясо, яйця, овочі. Це пов’язано із сезонністю. Щодо зростання цін, то прогнозують це ближче до зими.

Нагадаємо, ціни на більшість продуктів залишаються у так званому вільному плаванні, тобто не регулюються державою, а залежать лише від ринкових тенденцій. Відповідне рішення Уряду діє більше року.

Софія Романська