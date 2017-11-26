На Тернопільщині продовжили призов на військову службу

23/11/2017 Розмір тексту:

Призов на військову службу в області вирішили продовжити. Причина – більше половини призовників не з’явилася до військкоматів. Відтак з області до Збройних Сил України планують відправити ще сімдесят юнаків.

Юнаки віком від вісімнадцяти до двадцяти семи років повинні прийти до військкоматів, незалежно від того, чи отримували вони повістки, – наголошує заступник обласного військового комісара Петро Сирко. Юнаки, які не досягли двадцяти років, не будуть відправлятися до Збройних Сил України. «Кожен призовник має особисто прийти до військкомату. На всіх призовників, які не прийшли до військкоматів, буде складено адмінпротоколи. Додаткове завдання щодо призову встановив Кабінет Міністрів України на прохання генштабу ЗСУ. Кількість становить 70 чоловік, їх повинні оповістити та відправити до війська. Наразі відбуваються заходи оповіщення», – відзначив Петро Сирко.

Оповіщення призовників відбуватиметься за участі поліцейських. Такі форми передбачені законодавством. Останнім часом їх застосовують все частіше.

Софія Романська