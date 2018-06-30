На Тернопільщині представили новий туристичний маршрут. ФОТО

30/06/2018 Розмір тексту:

У Кременецькому районі на територіях, підпорядкованих НПП «Кременецькі гори», відбулося офіційне представлення еколого-туристичного маршруту «До скель Словацького», де усі бажаючі ознайомилися з ландшафтами, а також різноманіттям рослинного та тваринного світу територій Кременецьких гір. У складі експериментальної групи, були і представники відділу туризму ТОДА.

Протяжність даного маршруту 2,2 км. Маршрут облаштовано вказівниками та інформаційними щитами, а також є дерев’яний місточок, території з лавочками для відпочинку тощо.

Облаштування стежки здійснювалося за рахунок коштів Програми розвитку туризму Тернопільської області на 2016-2020 роки.

Довідка

Скелі Словацького – це мальовничі стрімкі скелі серед лісу, утворені сірими сарматськими вапняками. Вони розташовані в лісовому урочищі Гниле озеро на околиці Кременця. Висота скель 10-12 метрів. Процес вивітрювання надав їм оригінальних форм і своєрідної краси. Найгарніше тут у травні, коли підніжжя скель вкривається білосніжним килимом конвалій. Скелі були улюбленим місцем відпочинку великого польського поета Юліуша Словацького, який народився та деякий час проживав у Кременці.