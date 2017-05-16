На Тернопільщині представники Московського патріархату не захотіли впускати у церкву вірян УПЦ КП

16/05/2017 Розмір тексту:

15 травня близько дев’ятої години вечора в чергову частину Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви Святих апостолів Петра і Павла, що розташована в селі Кинахівці, про те, що прихильники православної церкви Київського патріархату пошкодили його одяг, зламали замки вхідних дверей та проникли в церкву.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що цього ж дня близько двадцятої години представники релігійної громади Київського патріархату прийшли до сільського храму і, пред’явивши статут про перереєстрацію громади, намагалися увійти всередину для богослужіння. З їх пояснень – попередній староста відмовився надавати ключі від дверей церкви, тому вони зламали замок. На вході перепоною став священик Московського патріархату. Його відтіснили.

Після проведення богослужіння між представниками конфесій конфлікт продовжився. Та поліцейські, які прибули на виклик, не допустили порушень правопорядку.

На даний час представники УПЦ КП опечатали храм. В нічну пору забезпечення публічної безпеки та порядку здійснюють працівники поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст.126 КК України – умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.