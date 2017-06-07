- фільми в кінотеатрах України
На Тернопільщині працівники дитсадків перекрили трасу. ФОТО
01/06/2017 1
Розмір тексту:
Сьогодні, 1 червня, поблизу Копичинців люди перекрили рух автотранспорту. Таким чином працівники дитячих садочків вимагають видати їм зарплату.
Через блокування дороги утворився автомобільний затор.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Віталій Прохоров, передає Доба.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Анонімний04/06/2017
Не садочків а єдиного в місті садочка