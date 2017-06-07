На Тернопільщині працівники дитсадків перекрили трасу. ФОТО

01/06/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні, 1 червня, поблизу Копичинців люди перекрили рух автотранспорту. Таким чином працівники дитячих садочків вимагають видати їм зарплату.

Через блокування дороги утворився автомобільний затор.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Віталій Прохоров, передає Доба.

 

  • Теги:

Коментарі (1)

Анонімний

04/06/2017

Не садочків а єдиного в місті садочка

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
21 / 0,327 / 9.69m