На Тернопільщині працівники дитсадків перекрили трасу. ФОТО

01/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 1 червня, поблизу Копичинців люди перекрили рух автотранспорту. Таким чином працівники дитячих садочків вимагають видати їм зарплату.

Через блокування дороги утворився автомобільний затор.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Віталій Прохоров, передає Доба.