На Тернопільщині пожежники приїхали гасити вогонь без води. ФОТО

22/03/2018 Розмір тексту:

У селі Лосяч Борщівського району місцева пожежна команда приїхала гасити пожежу з порожньою цистерною.

Про це у Фейсбуці повідомив Тарас Рогоза.

“У селі Лосяч Борщівського району орієнтовно в 00:20 20.03.2018 р виникла пожежа у господарській будівлі приватного домогосподарства громадянина П. На місце пожежі черговим диспетчером служби порятунку направлено найближчі пожежні розрахунки, а саме: ДПО селі Лосяч ПП «Дзвін», МПК смт. Скала-Подільська та черговий караул ДПРЧ 8 м. Борщів. Пожежу ліквідовано о 03 год 55 хв силами МПК смт. Скала – Подільська та ДПРЧ 8 м. Борщів, а вогнеборці ДПО с. Лосяч ПП «Дзвін», яким час до місця пожежі їхати 5 хв прибули після ліквідації пожежі з порожньою автоцистерною.

На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

До відома громадян в селі Лосяч за 2017 рік виникло 4 пожежі, нажаль із летальними випадками, про те надзвичайні події так і не навчили громадян відстоювати свої права на захист від пожеж рідних домівок, бо як інакше пояснити, що пожежна команда ДПО села Лосяч ПП «Дзвін» не готова виконувати свою роботу, а народом обрані керівники села так і не змогли організувати належні умови роботи вогнеборцям, виділити приміщення для дислокації пожежного автомобіля з наповненою цистерною в зимовий період.

Напевне мало смертей і завданих збитків жителям села, що вони продовжують чекати коли вогонь знову постукає у їхні двері”, – йдеться у дописі.