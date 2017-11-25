На Тернопільщині потяг зійшов з рейок і зіткнувся з тепловозом
25/11/2017 0
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24 листопада на перегоні Чортків – Білочортків Чортківського району внаслідок несправності зійшов з рейок пасажирський дизель – потяг сполученням Тернопіль – Заліщики.
Внаслідок несправності, вказаний потяг почав зворотній рух та зіткнувся з висланим на допомогу тепловозом М262-1410, повідомляє Погляд.
Внаслідок зіткнення людських жертв немає, 7 осіб звернулися за медичною допомогою, з них 1 особу з легкими тілесними ушкодженнями шпиталізовано в Чортківську ЦРЛ.
При цьому було змінено маршрут слідування регіональною об’їзною коліює потягу № 357 Київ – Рахів. На даний час на місці події працює аварійна бригада залізниці. Затримок в русі пасажирських поїздів немає.
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