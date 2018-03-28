На Тернопільщині потяг зійшов з рейок, бо злодії вкрали частину колії

28/03/2018 Розмір тексту:

27 березня о 15:20 на 20-ому км перегону Гусятин – Копичинці зійшли з рейок два вагони приміського дизель-поїзда №6285 Гусятин – Чортків.

За висновками експертів, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Вагони зазначеного поїзда зійшли з рейок унаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії. Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та Службу безпеки України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21:00 27 березня рух дільницею було відновлено.

Загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.