На Тернопільщині – потрійне ДТП

04/07/2017 0
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На автодорозі Тернопіль-Броди, неподалік села Чистилів, зіткнулися автомобілі Toyota Camry, Audi та Volkswagen Golf.

Водій автомобіля Audi при виконанні маневру обгону, зіткнулася з іномаркою Volkswagen Golf, що рухалася зустрічною смугою. Після цього Volkswagen занесло і він врізався в третю іномарку, повідомляє “20 хвилин“.

З травмами, переломами та забоями до лікарні потрапили водій та пасажир Volkswagen Golf. Звернулися за меддопомогою і кермувальник та пасажир з Toyota Camry.

У водіїв відібрали взірці крові для проведення експертизи на вміст алкоголю.

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