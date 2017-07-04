На Тернопільщині – потрійне ДТП

04/07/2017 Розмір тексту:

На автодорозі Тернопіль-Броди, неподалік села Чистилів, зіткнулися автомобілі Toyota Camry, Audi та Volkswagen Golf.

Водій автомобіля Audi при виконанні маневру обгону, зіткнулася з іномаркою Volkswagen Golf, що рухалася зустрічною смугою. Після цього Volkswagen занесло і він врізався в третю іномарку, повідомляє “20 хвилин“.

З травмами, переломами та забоями до лікарні потрапили водій та пасажир Volkswagen Golf. Звернулися за меддопомогою і кермувальник та пасажир з Toyota Camry.

У водіїв відібрали взірці крові для проведення експертизи на вміст алкоголю.