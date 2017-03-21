На Тернопільщині потепліло, але ховати теплий одяг до шафи ще рано

21/03/2017 Розмір тексту:

Підвищення температурних показників передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Місцями в регіоні можливо до шістнадцяти градусів тепла. Але про остаточний прихід весни говорити ще рано, – кажуть метеорологи. Березень і далі дивуватиме мінливістю температурних показників.

Хмарно, волого, тенденції до підвищення температурних показників – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня в області передбачається відносно тепла погода.

«У західному регіоні буде хмарно з проясненнями у другій половині доби. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря: вночі – два, чотири градуси тепла; вдень – вісім, дванадцять градусів вище нуля. Опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий незначний туман».

За словами метеорологів, найближчими днями на Тернопільщині обійдеться без опадів, проте ближче до вихідних по всій території регіону пройдуть невеликі дощі.