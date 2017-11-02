На Тернопільщині потепліє і задощить

02/11/2017 0
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Дощову та хмарну погоду передбачають метеорологи цими  днями на Тернопільщині. Вночі та вранці можливий туман і погіршення видимості. Однак температурні показники частково підвищуватимуться.

Найближчими днями регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак в області передбачають високу ймовірність дощів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в області частково підвищиться температура повітря. Загалом у денну пору передбачають до десяти градусів тепла.

«Мінлива хмарність з проясненнями, місцями дощі та пориви вітру. Температура повітря вночі передбачається на рівні 6 – 8-и градусів тепла, вдень передбачається 8 – 10 градусів вище нуля. Вночі та вранці можливий незначний туман, відтак погіршуватиметься видимість».

За попередніми прогнозами метеорологів, на початку листопада погода характеризуватиметься великою кількістю дощів. В основному спостерігатимуться плюсові температурні показники.

Софія Романська

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