На Тернопільщині потепліє, але тішитися не варто

01/11/2017 Розмір тексту:

У західному регіоні середньодобова температура повітря на кілька градусів підвищиться, проте не обійдеться без опадів. Метеорологи передбачають затяжні дощі, часом з мокрим снігом.

Мінлива хмарність з проясненнями, дощі з мокрим снігом, плюсова температура повітря, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива погода з високою ймовірністю дощів.

«На заході буде хмарно, часом з невеликими проясненнями. Але загалом вранці та у вечірню пору передбачається суттєве погіршення видимості, а також можливий туман. Температура повітря: вночі 0 – 3 градуси вище нуля, часом незначні заморозки, вдень 5 – 7 градусів тепла. Залишається високою ймовірність дощів. Вітер західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру».

Метеорологи просять водіїв бути обережними на дорогах. Оскільки можливе утворення ожеледиці та погіршення видимості через туман і хмарність.

Софія Романська