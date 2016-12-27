На Тернопільщині поширюється хвороба, що вражає в основному дітей

27/12/2016 Розмір тексту:

Не лише віруси грипу і ГРВІ непокоять жителів Тернопільщини. В області спостерігається тенденція і до поширення інших інфекційних захворювань, зокрема виявлені нові випадки туберкульозу, вітряної віспи і навіть скарлатини.

За результатами моніторингу фахівців санепідслужби було виявлено 47 випадків інфекційних захворювань, серед яких найбільш поширена вітряна віспа. Лікарі розповідають: ця хвороба дуже швидко поширюється, вражає в основному дітей.

«За первинними діагнозами зареєстровано 47 випадків інфекційних захворювань, зокрема виявлено п’ять випадків гастроентероколіти, один випадок харчової токсикоінфекції, один випадок хронічного, вірусного гепатиту С, один випадок лептоспірозу, шість випадків туберкульозу, два випадки скарлатини, три випадки покусів тваринами, і найбільше – 21 випадок вітряної віспи. Вітряна віспа вражає переважно дітей, дорослих лише у тому випадку, якщо не було зроблено щеплень. Збудником захворювання є вірус, в умовах зовнішнього середовища дуже швидко гине, але й швидко передається. Ознаки – бульбашковий висип», – розповідають в обласній санепідслужбі.

Вітрянка страшна ускладненнями, хвороба може серйозно вражати внутрішні органи. Відтак при перших ознаках радять звертатися до лікарів.