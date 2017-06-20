На Тернопільщині поширюється небезпечна інфекція. ВІДЕО
20/06/2017 0
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Вже 30 випадків захворювання на кір зареєстрували на Тернопільщині цього місяця.
Вік хворих – від чотирьох до п’ятдесяти років. Це мешканці Бучацького, Борщівського, Чортківського та Збаразького районів, повдіомляє ТВ-4.
За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні від початку року вже зареєстровано 735 випадків кору, з них – 536 – це діти та підлітки.
Епідеміологи радять щепитися від кору, адже ця хвороба небезпечна своїми ускладненнями, серед яких запалення легень та мозку.
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