На Тернопільщині посеред дороги знайшли труп чоловіка. ВІДЕО

04/09/2018 0
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Тіло чоловіка виявили у Бучачі. Як встановили правоохоронці, він загинув внаслідок наїзду автомобіля. Невдовзі поліція розшукала і горе-водія. Виявилося, що той з місця ДТП втік. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

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