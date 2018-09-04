На Тернопільщині посеред дороги знайшли труп чоловіка. ВІДЕО
04/09/2018 0
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Тіло чоловіка виявили у Бучачі. Як встановили правоохоронці, він загинув внаслідок наїзду автомобіля. Невдовзі поліція розшукала і горе-водія. Виявилося, що той з місця ДТП втік. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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