На Тернопільщині посеред дороги знайшли труп чоловіка. ВІДЕО

04/09/2018 Розмір тексту:

Тіло чоловіка виявили у Бучачі. Як встановили правоохоронці, він загинув внаслідок наїзду автомобіля. Невдовзі поліція розшукала і горе-водія. Виявилося, що той з місця ДТП втік. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.