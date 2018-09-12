На Тернопільщині посеред дороги загорівся автомобіль. Водій втік
12/09/2018 0
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11 вересня о 11:24 на автодорозі поблизу села Малі Чорнокінці Чортківського району виникла пожежа в автомобілі марки «Volvo».
Як повідомили в Управлінні ДСНС, власник автомобіля покинув місце події.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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