На Тернопільщині посеред дороги загорівся автомобіль. Водій втік

12/09/2018 0
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11 вересня о 11:24 на автодорозі поблизу села Малі Чорнокінці Чортківського району виникла пожежа в автомобілі марки «Volvo».

Як повідомили в Управлінні ДСНС, власник автомобіля покинув місце події.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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