На Тернопільщині попрощалися з 21-річною дівчиною, яку збив водій “Мерседеса”
12/12/2017 0
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Із 21-річною Мартою Зінчук попрощалися в місті Борщів на Тернопільщині 9 грудня. В обласному центрі на пішохідному переході її збила машина. Два дні лікарі намагалися врятувати жінку.
Марта Зінчук працювала в ІТ-компанії у Тернополі, повідомляє Gazeta.ua. У день аварії поверталася додому. “Мерседес” їхав на великій швидкості, не пригальмував на переході, кажуть. У Марти діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Після операції вона впала в кому.
— Марта була цілеспрямована й наполеглива, — каже подруга Світлана Бебешко. — Вона добре вчилася і в школі, і в коледжі, і в університеті. Любила спорт. Регулярно займалася в тренажерному залі. Вранці бігала. Шкідливих звичок не мала.
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