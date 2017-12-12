На Тернопільщині попрощалися з 21-річною дівчиною, яку збив водій “Мерседеса”

12/12/2017 Розмір тексту:

Із 21-річною Мартою Зінчук попрощалися в місті Борщів на Тернопільщині 9 грудня. В обласному центрі на пішохідному переході її збила машина. Два дні лікарі намагалися врятувати жінку.

Марта Зінчук працювала в ІТ-компанії у Тернополі, повідомляє Gazeta.ua. У день аварії поверталася додому. “Мерседес” їхав на великій швидкості, не пригальмував на переході, кажуть. У Марти діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Після операції вона впала в кому.

— Марта була цілеспрямована й наполеглива, — каже подруга Світлана Бебешко. — Вона добре вчилася і в школі, і в коледжі, і в університеті. Любила спорт. Регулярно займалася в тренажерному залі. Вранці бігала. Шкідливих звичок не мала.