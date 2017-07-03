На Тернопільщині понад тисяча чоловіків взялися за зброю. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині тривають масштабі навчальні збори загону територіальної оборони Чортківського району. Понад тисячу бійців загону, які залучаються до цього заходу, приступили до практичних тренувань.

Під керівництвом інструкторів, які мають бойовий досвід участі в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, особовий склад загону розпочав навчання з тактико-спеціальної підготовки, зокрема тактичного пересування та переміщення під час ведення вогню, з військово-медичної підготовки щодо надання першої медичної допомоги, підготовки зі зв’язку, військової топографії, тощо.

– Основні завдання навчальних зборів спрямовані на вдосконалення рівня індивідуальної підготовки військовозобов’язаних, набуття навиків в складі загону та впевнених дій під час виконання завдань за призначенням. У випадку, якщо буде така необхідність на кшталт збройної агресії, військовозобов’язані будуть призвані і виконуватимуть завдання у складі загону в Чортківському районі, – зазначив начальник відділу територіальної оборони Тернопільського облвійськкомату підполковник Віктор Мацапей.

Військовозобов’язаних, які залучаються до навчальних зборів, готують для своєчасного розгортання та функціонування системи територіальної оборони в окремо взятому районі, зокрема на Чортківщині.

– Війна на сході України вимагає взятися за зброю. Я є вчителем у одному із навчальних закладів Чорткова і навчаю дітей любити Батьківщину. Особистим прикладом надихаю своїх учнів обирати професію військового, захисника України. Маю за велику честь брати участь у цих зборах. Вважаю, що учитель має першим показати як це робити, – наголосив учасник зборів загону тероборони Андрій Федорків.

Після усіх запланованих занять з індивідуальної підготовки особовий склад загону приступить до бойового злагодження у складі відділення, взводу і підрозділу в цілому.

Василь Лабай, Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

Фото Валерія Гонтара