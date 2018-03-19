На Тернопільщині помітили перших бузьків

19/03/2018 0
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На Тернопільщині вже з’явилися перші лелеки, яку повернулися  додому з  теплих країв.

Бачили їх у селі Заздрість на Теребовлянщині. Про це Тернополянам розповіла тернополянка, яка їздила в гості до родичів у цей населений пункт.

Традиційно цих птахів зустрічають 19 березня.

Сніг, який випав, створює відчутну  проблему для птаства, яке повернулося з вирію, адже, крім холоду, їм дошкуляє ще й голод. Тому важливо допомогти їм пережити цей складний період.

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