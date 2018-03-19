На Тернопільщині помітили перших бузьків

Бачили їх у селі Заздрість на Теребовлянщині. Про це Тернополянам розповіла тернополянка, яка їздила в гості до родичів у цей населений пункт.

Традиційно цих птахів зустрічають 19 березня.

Сніг, який випав, створює відчутну проблему для птаства, яке повернулося з вирію, адже, крім холоду, їм дошкуляє ще й голод. Тому важливо допомогти їм пережити цей складний період.