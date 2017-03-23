На Тернопільщині помер священик УГКЦ

23/03/2017 Розмір тексту:

19 березня на 68-му році життя відійшов у вічність парох церкви Святої великомучениці Параскеви П’ятниці у Великих Бірках о. Василь Михайлишин.

Священик народився 9 березня 1950 року в с. Розгадів, Зборівського району. В 1990-1997 рр. навчався у Тернопільської духовній семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого. Дияконські свячення отримав 19 березня 1992 року. Рукоположений на священика 29 березня 1992 року з рук світлої пам’яті Преосвященного владики Михаїла Сабриги у церкві св. вмч. Параскеви П’ятниці у Великих Бірках. З того часу і по день смерті (25 років) працював на парафії у Великих Бірках.

Був парохом УГКЦ у селах Ангелівка, Красівка Тернопільського району та сіл Киданці, Стриївка Збаразького району. Відзначений преосвященним владикою, єпископом Михаїлом Сабригою церковною відзнакою Хрестом з прикрасами (2000). Одружений, виховав двох синів, мав трьох внучок.

Сотні парафіян великобірківчан, вірних УГКЦ з Тернопільщини, священиків Великобірківського деканату, м. Тернополя, семінаристів прощались з о. Василем в надвечір’я неділі 19 березня під час Священичого парастасу та Божественної Літургії і Чину похорону в понеділок, 20 березня. Похоронну процесію очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк).

За велінням родини поховали о. Василя на Тернопільському міському кладовищі біля с. Підгороднє, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.