Поліція і рятувальники прочісують ліси в пошуках зниклої бабусі

26/02/2017 Розмір тексту:

У Борщівському районі рятувальники долучились до пошуків раніше зниклої жительки села Цигани.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 24 лютого до пожежно-рятувальної служби звернулись працівники Національної поліції з проханням допомогти у пошуках 84-річної жительки с. Цигани Борщівського району. Як стало відомо, жінка вийшла з дому та зникла в невідомому напрямку ще 5 лютого.

25 лютого до пошукових робіт було залучено 1 од. техніки, 10 чоловік особового складу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та Борщівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області. Рятувальники беруть участь у прочісуванні лісової місцевості, прилеглої до населеного пункту де мешкала потерпіла. Також вони розгорнули пункт обігріву, в якому всі бажаючі, в тому числі працівники поліції, лісового господарства та місцеві жителі, які беруть участь в пошуках зниклої, можуть попити гарячого чаю та зігрітися. Пошукові роботи тривають.