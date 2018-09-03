На Тернопільщині поліція буде зупиняти автомобілі: шукатимуть зброю

03/09/2018 Розмір тексту:

З 1 вересня по 1 жовтня в області триватимуть профілактичні відпрацювання з метою стабілізації криміногенної ситуації, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

У ході відпрацювань поліцейські перевірятимуть громадян на яких зареєстрована мисливська зброя та умови її зберігання, а також транспортні засоби з метою виявлення та вилучення незаконних боєприпасів. Поліцейські посилено нестимуть службу в місцях масового скупчення людей: залізничні станції, автовокзали, автомагістралі, аби затримати осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень із застосуванням зброї та вибухівки.

З початку дії операції поліцейським вже вдалося задокументувати два факти правопорушень, у ході яких вилучили вогнепальну зброю.

У поліції нагадують, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки — це злочин, за який законом передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Водночас, згідно з ч. 3 цієї ж статті ККУ, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.