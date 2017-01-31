На Тернопільщині поліцейський відкрив вогонь по автомобілю із злочинцями

31/01/2017 Розмір тексту:

30 січня правоохоронці Тернопільщини отримали оперативну інформацію про те, що автомобілем марки «Ауді А-4» в сторону Львова можуть пересуватися підозрювані у скоєнні злочинів на території області.

Вказану автівку поліцейські зупинили для перевірки документів на стаціонарному посту в Зборові. Коли правоохоронці наблизились, водій почав втікати і своїми діями створив пряму загрозу їх життю і здоров’ю. Зважаючи на обставини, капітан поліції був змушений застосувати вогнепальну зброю, здійснивши шість попереджальних пострілів з вгору та два постріли по колесах транспортного засобу.

Попри вжиті заходи, зловмисникам вдалося втекти. На даний час триває робота по встановленню їхнього місця перебування та затриманню.

Працівники поліції не постраждали.

Відомості про даний факт слідчим відділом Зборівського відділення поліції внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Службове розслідування проводить Управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області, повідомляють у поліції.