На Тернопільщині поліцейський скоїв смертельне ДТП і втік. ФОТО

09/05/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 травня неподалік села Ягільниця Чортківського району.

Близько першої години ночі водій автомобіля “БМВ-530”, рухаючись автодорогою Домано-Ковель-Чернівці-Тереблече, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації і як результат – не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.

На момент аварії в автівці перебувало четверо пасажирів. Один з них – чортківчанин, 1988 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Трьох інших з травмами доправили до лікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що за кермом автомобіля перебував працівник Чортківського відділу поліції. Після ДТП він залишив місце пригоди.

Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідство по даній справі веде прокуратура. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області проводить перевірку та встановлює всі обставини аварії, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.